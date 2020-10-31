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لقي شابان مصرعهما إثر حادث مروري وقع على طريق "الحميد – البظاظة"، في "بلقرن"، فجر أمس.
وقال المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري: فرع الهلال الأحمر، في سبت العلاية، تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فجر أمس الجمعة، وباشرت الفرقة الميدانية الموقع.
وأضاف: الحادث وقع من طرف واحد، وأسفر عن حالتَي وفاة، وقُدمت الخدمات الإسعافية العاجلة من خلال نقل أحد المتوفين إلى المستشفى فيما نقلت حالة الوفاة الأخرى عن طريق الدفاع المدني.
فجراً.. مصرع شابيْن جراء حادث مروري في "بلقرن"سويد الحارثي الخليج 365 2020-10-31
لقي شابان مصرعهما إثر حادث مروري وقع على طريق "الحميد – البظاظة"، في "بلقرن"، فجر أمس.
وقال المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري: فرع الهلال الأحمر، في سبت العلاية، تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فجر أمس الجمعة، وباشرت الفرقة الميدانية الموقع.
وأضاف: الحادث وقع من طرف واحد، وأسفر عن حالتَي وفاة، وقُدمت الخدمات الإسعافية العاجلة من خلال نقل أحد المتوفين إلى المستشفى فيما نقلت حالة الوفاة الأخرى عن طريق الدفاع المدني.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
04:39 PM
فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع فور تلقي البلاغ
لقي شابان مصرعهما إثر حادث مروري وقع على طريق "الحميد – البظاظة"، في "بلقرن"، فجر أمس.
وقال المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري: فرع الهلال الأحمر، في سبت العلاية، تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فجر أمس الجمعة، وباشرت الفرقة الميدانية الموقع.
وأضاف: الحادث وقع من طرف واحد، وأسفر عن حالتَي وفاة، وقُدمت الخدمات الإسعافية العاجلة من خلال نقل أحد المتوفين إلى المستشفى فيما نقلت حالة الوفاة الأخرى عن طريق الدفاع المدني.
، فجراً.. مصرع شابيْن جراء حادث مروري في "بلقرن" ،
المصدر : الخليج 365
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