شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حي سيد الشهداء يتحول لتحفة معمارية بعد تطويره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصد مقطع فيديو جانباً من حي سيد الشهداء بعد عملية تطويره وتجديده المعماري، وبحسب الفيديو فإن تم الحفاظ على التاريخ المتميز ‏للمنطقة وأصالتها الفريدة.

ووفقا للمقطع المتداول فإنه تم الحفاظ على المشهد الخلفي ‏لجبل أحد وبالقرب منه جبل الرماة، كما وثق المقطع حي سيد الشهداء الذي ظهرت مبانيه باللون الأبيض، بعد تأهيلها وتطويرها وفق أحدث المواصفات للحفاظ عليها كواحدة من المعالم التاريخية بالمنطقة.

ومن جهتها، أوضحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أنه تم ‏إنجاز 80% ‏من مشروع تطوير الحي بالتعاون بين الأمانة وهيئة تطوير ‏المدينة.‏

وعلى صعيد متصل، قال أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، إن الحي ليس كله عشوائيًا كما يعتقد البعض، بل هناك ‏الحي ‏القديم، ذو المساكن المتوارثة أبًا عن جد، ولا يحتاج لإزالة ‏أو ‏بنايات جديدة، بل إصلاح وتعديل.‏