شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم بالمخواة يؤدي حصص التربية البدنية بطريقة إبداعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو معلم تربية بدنية يؤدي حصصه في بيئةٍ تعليميةٍ مجهزة، بطريقة إبداعية .

وبين المقطع الذي نشرته إدارة تعليم المخواة المعلم "يوسف الزهراني" يؤدي حصص التربية البدنية في بيئةٍ تعليميةٍ مُجهزة، معتمداً في ذلك على التحفيز اليومي لطلابه المتفاعلين.

وتفاعل الطلاب مع طريقة المعلم الإبداعية، حيث خصص غرفة في منزله وزودها بالأدوات اللازمة لشرح كيفية أداء التدريبات البدنية للطلاب بطريقة سهلة مبسطة.

وعلقت الإدارة على فيديو المعلم قائلة: "‏أفرزت ‎منصة مدرستي نماذج مخلصة تحكي قصة العشق والشغف وحب المهنة الذي يقود إلى الإبداع".