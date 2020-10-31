شكرا لمتابعة خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يكشف قصة «الريال الضائع» بعد العثور عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أخيرًا بنك التنمية الاجتماعية عن تفاصيل قصة "الريال الضائع"، والتي بدأت مساء أمس.

وقال البنك في تغريدة توضح التفاصيل إن الريال الضائع هو أحد البرامج الإدخارية للبنك، والذي أطلقه تحت عنوان "امسك ريالك لا يضيع".

وكان بنك التنمية نشر تغريدة يبحث من خلالها عن ريال ضائع أمس؛ حيث قال :" سمعنا أن فيه ريال ضايع "، ورد حساب الجمارك، قائلاً: " نضمن لكم أنه لو مر من أحد المنافذ الجمركية بيكون عندنا خبر ".

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وغرد البنك للمرة الثانية اليوم قائلا: "نبشركم لقينا الريال في أحد برامجنا الإدارية"؛ ليوضح أخيرًا أنه برنامج جديد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع طريقة البنك للإعلان عن برنامجها الجديد بطريقة وصفها البعض بأنها مبتكرة، وجديدة لفتت الانتباه بشكل كبير.

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