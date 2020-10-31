شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس في المملكة غدًا الأحد، محذرة من التقلبات الجوية.

وتوقعت هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمدينة المنورة .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.