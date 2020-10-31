شكرا لمتابعة خبر عن صور بديعة لأقدم الفوهات البركانية الخلابة غرب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على الرغم من مرور آلاف السنين تقف الفوهات البركانية شامخة في غضبها وبديعة في إتساقها مع الطبيعة في حرة الشاقة غرب المملكة .

وتعد هذه البراكين أحادية التكون ولا تتكرر الإنفجارات البركانية مرة أخرى ، وفقاً لـ " العربية " .

والتقطت عدسات المصور المواطن محمد الشريف صور بديعة تظهر جمال الطبيعة واختلاف الصخور ما بين النارية والرسوبية ومتعددة الألوان في نفس الموقع .

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وأشار المصور المبدع أن هذه البراكين لفتت نظره بأشكالها الهندسية فقرر توثيقها ومن أشهر مخاريط حرة الشاقة جبال : الصفاة ، وحصينة ، والمقراه ، وزطرة ، والعقبات ، والغضياء .