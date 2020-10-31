شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات للمحافظة على سلامة المشاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت الإدارة العامة للمرور ، عدة نصائح لقائد المركبة للمحافظة على سلامة المشاة ، ومنها اعطاء المشاة أفضلية العبور .
وأوضحت الإدارة أنه يجب التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة ، والتوقف التام عند الوصول لها .
ونصحت بالقيادة بالحد الأدنى داخل الأحياء ، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية ، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.
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