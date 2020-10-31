شكرا لمتابعة خبر عن "نزاهة" تعلق على تورط أحد منسوبيها في قضية فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " على واقعة تورط أحد منسوبيها في الفساد . علق أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " على واقعة تورط أحد منسوبيها في الفساد . وأكد " الحسين" أن الهيئة وضعت آليات لرقابة عمل منسوبيها ، وكشف أي خلل والتصدي له على الفور . وأضاف أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها لمتورطين بالفساد داخل الهيئة وأن المتورط سيتم فصله نهائياً والتعامل معه بالعقوبة القصوى إذ تتصل الجريمة بالوظيفة العامة وفق ما تقرره المحكمة المختصة . إقرأ أيضاً :

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