شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إزدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءاً من اليوم السبت ١٤٤٢/٣/١٤ هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٣/١٧ هـ، على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة و المدينة المنورة و تبوك و الجوف ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أنه يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية و عسير و الباحه و جازان و حائل) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.