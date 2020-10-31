شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضابط في البحرية التجارية: البحر يكافئنا بشكل سخي وإجازتنا 6 أشهر بالسنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عادل القطامي، أول ضابط في البحرية التجارية يحصل على رخصة الكفاءة البحرية الدولية، التحديات التي تواجههم خلال الرحلات البحرية، لافتًا إلى إن مهام الضابط البحري تتمثل في ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وحماية البيئة البحرية، وسلامة الملاحة وسلامة مناولة البضائع.

وقال ضابط البحرية التجارية، في حديث لبرنامج "النشرة" على قناة "الإخبارية"، أن عمله يتيح له زيارة العديد من البلدان والمحيطات والقارات والتعرف على الثقافات المختلفة، كما أنه يحصل على إجازة تبلغ مدتها 6 أشهر مقابل العمل لمدة مماثلة.

وأوضح "القطامي" أن الرحلة البحرية قد تستغرق من أسبوع إلى شهر، وفي حال عبور كامل المحيط الهادي تستغرق نحو شهر ونصف، مؤكدا أن التحدي الأكبر هو المكوث لوقت طويل في البحر والانقطاع عن الأهل والأصدقاء لفترة طويلة.