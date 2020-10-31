شكرا لمتابعة خبر عن العثور على "مفقودة الدخل" بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أسرة " مفقودة الدخل " اليوم السبت العثور على الفتاة التي اختفت بعد خروجها من منزلها بحي العربجاء بالرياض يوم الأربعاء .

وأكد خال الفتاة أن سيدة عثرت عليها بعد أن راودها الشك في فتاة متعبة يظهر عليها الإجهاد أمام محل تجاري محاذي لـ"ممشى السويدي " ، وتأكدت من أوصافها ، وفقاً لـ"سبق " .

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وأضاف أن السيدة اتصلت بالشرطة وانتظرت حتى تسلموا الفتاة وباشرت الشرطة الواقعة ، مؤكداً أن السيدة ستحصل على المكافأة نظراً لأمانتها وحسها الأمني .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء على" مفقودة الدخل " التي اختفت قبل نحو يومين ، وناشدت أسرتها بالبحث عنها حيث أنها تعاني مرض الصرع .

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