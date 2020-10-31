عبدالرحمن بن مساعد يعتزل «تويتر»

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أثار الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيرة متابعيه بعد قراره بالاختفاء بشكل مؤقت عن استخدام منصة “تويتر”.
وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أمس الجمعة، عبر “تويتر”، قائلًا: “سآخذ راحة لبعض الوقت من تويتر ..ألتقيكم على خير بإذن الله”
وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع قراره متمنين أن يكون المانع خيرًا، فيما تمنى أخرون عودته سريعًا.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها الأمير عبدالرحمن بن مساعد اعتزال منصة “تويتر” بشكل مؤقت، ويعتبر من الأشخاص المؤثرين عبر موقع التدوينات القصيرة.
Source slaati
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