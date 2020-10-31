الشاعر ضيدان يفند تاريخ «بن الذيب»: شاعر لو عدلوه الرجال شوي مال (فيديو)

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لقن الشاعر الكبير ضيدان بن قضعان، الشاعر القطري “بن الذيب” درسًا قاسيًا في قصيدة جديدة للأول.
ونشر “ضيدان” قصيدته التي فندت تاريخ الشاعر “الذيب” وفضحت مسيرته؛ حيث وصفه بالأحمق والأرعن.
ولجم الشاعر “ضيدان” القطري “بن الذيب” الذي يعمل لحساب قطر ولا يفقه شيئًا في الشعر؛ إلا أنه يستغله للإساءة للمملكة..
يذكر أن الشاعر السعودي ناصر الفراعنة رد على الشاعر القطري محمد بن الذيب، مؤخرًا بعد تطاوله في قصيدته الركيكة الأخيرة على المملكة وحكام دول الخليج، بقصيدة نارية تلجم لسانه للأبد.
وبدأ الفراعنة قصيدته موجها حديثه لابن الذيب قائلا: ياذيل تبقى في عيون العرب ذيل، الخيانة خصلة في ذويكم”.
Source slaati
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