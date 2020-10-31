هل يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة له من دفعات “حساب المواطن”؟.. البرنامج يوضح

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أوضحت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن، أمس (الجمعة)، أنه لا يحق للبنك خصم سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، لمن عليهم مديونية له.
جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحقية البنك في سحب مبلغ حساب المواطن في حالة وجود مديونية عليه.
يُذكر أن البرنامج أودع 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ35 لشهر أكتوبر لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.
Source akhbaar24.argaam
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