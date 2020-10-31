العيسى: هكذا نرد على الإساءة للنبي ﷺ عملياً.. وهؤلاء المسلمون يسيئون للدين

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أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، أن البيان الحكيم لسيرة النبي محمد ﷺ هو أفضل رد على الرسوم المسيئة.

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وقال، خلال حديثه في برنامج “في الآفاق” على قناة “إم بي سي”، إن اتباع السلوك الإسلامي الذي يمثل الدين بشكل حقيقي يمثل الرد الأكبر على الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات السيئة للمسلمين تمثل إساءة للدين.

وأوضح أن رابطة العالم الإسلامي أطلقت أكبر متاحف السيرة النبوية في التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة، مؤكدًا أنها ترد بالوقائع والعلم والتكنولوجيا الحديثة على كافة الأكاذيب والمهاترات.

Source akhbaar24.argaam

