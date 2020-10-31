الارشيف / اخبار السعوديه

برعاية أمير عسير.. توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي في بلَحمر

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

︎ :

.

شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توقيع الصلح بين أسرة آل لافي في بلَحمر بعد مناقشة أسباب الخلاف.

وناقشت لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المعنية بحل النزاعات القبلية، أسباب الخلاف بين الجانبين وما ترتب على ذلك من شكاوى لدى الجهات الحكومية.

Advertisements

وعرضت اللجنة على الطرفين المكانة التي يتمتع بها الصلح في الإسلام وأهداف أمير عسير لإرساء السلم المجتمعي ضمن التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ضوء رؤية 2030.

يذكر أن أمير المنطقة كان قد وجه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلَحمر، وذلك بالتنسيق مع شيخها منصور بن عبدالله بن محيا، لإنهاء الخلافات بين جميع أبناء القبائل.

Source akhbaar24.argaam


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية أمير عسير.. توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي في بلَحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا