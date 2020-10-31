︎ :
.
شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توقيع الصلح بين أسرة آل لافي في بلَحمر بعد مناقشة أسباب الخلاف.
وناقشت لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المعنية بحل النزاعات القبلية، أسباب الخلاف بين الجانبين وما ترتب على ذلك من شكاوى لدى الجهات الحكومية.
وعرضت اللجنة على الطرفين المكانة التي يتمتع بها الصلح في الإسلام وأهداف أمير عسير لإرساء السلم المجتمعي ضمن التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ضوء رؤية 2030.
يذكر أن أمير المنطقة كان قد وجه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلَحمر، وذلك بالتنسيق مع شيخها منصور بن عبدالله بن محيا، لإنهاء الخلافات بين جميع أبناء القبائل.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية أمير عسير.. توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي في بلَحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.