شاهد.. حملة أمنية لرصد مخالفي الذوق العام ممن يرتدون ثياب النوم في الأماكن العامة بالقصيم

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نظمت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم حملة أمنية في عدد من الأماكن لرصد مخالفي الذوق العام والمخالفين للإجراءات الصحية لمحاربة فيروس كورونا.

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وأسفرت الحملة عن ضبط من يرتدون ثياب النوم في الأماكن العامة، ومن لا يرتدون الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم، وتم تحرير مخالفات بحقهم.

يُذكر أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة ألف ريال، وارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة 100 ريال في المرة الأولى، وتُضاعف في الثانية.

Source akhbaar24.argaam

