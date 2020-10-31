يمكنها إتلاف الجوال وابتزاز الأموال.. خبير سيبراني يكشف مصائد مواقع التواصل الاجتماعي

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كشف الخبير السيبراني، الدكتور فهد العياني، بعض المصائد التي تستهدف الإيقاع بمستخدمي مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح، خلال حديثه لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن البرمجيات الخطيرة المنتشرة على هذه المنصات يمكن أن تشكل أخطارا كبيرة على المستخدمين، مؤكدًا أن بإمكانها تدمير أجهزة المستخدم مثل الهاتف والكمبيوتر.

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وذكر أن هذه البرمجيات يمكنها اختراق الهواتف واستخدام البيانات في عمليات ابتزاز مالي ممنهجة أو تشويه سمعة المستخدمين، مشيرًا إلى أن ما يزيد على 300 ألف برنامج خبيث يتم تصنيعها شهريًا على مستوى العالم.

وأكد أنه يجب تجنب محادثة الأشخاص غير المعروفين أو استقبال الرسائل منهم، كما شدد على ضرورة فحص الروابط الإلكترونية قبل فتحها للتأكد من خلوها من البرمجيات الخبيثة.

Source akhbaar24.argaam

