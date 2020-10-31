“الزراعة” توضح المقصود بحملة “لن نجعلها خضراء”.. وتشدد على هذا الأمر

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الجمعة، أن حملتها “لن نجعلها خضراء” تأتي رداً على استمرار الاحتطاب، وقطع الأشجار، مشددة على أن الاحتطاب الجائر إذا استمر فلن تكون خضراء.

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وقالت الوزارة إن قطع الأشجار باسم الاحتطاب للبيع أو الاستخدام، ونقله، وبيعه، وشراءه، واستخدامه، تُعتبر مشاركة في الخطأ، مؤكدة أن ذلك مما يعاقب عليه النظام.

وكانت وزارة الزراعة قد أطلقت قبل أسابيع حملة تحت شعار “لنجعلها خضراء”، لتغطية 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

Source akhbaar24.argaam

