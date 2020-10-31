148 جولة رقابية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالإجراءات الوقائية بحفر الباطن

نفَّذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن خلال الأشهر الثلاثة الماضية 148 جولة تفتيشية للتأكد من التزام المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي في القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حيث بلغ عدد الزيارات المُنفَّذة على الصيدليات لقياس توافر المستلزمات الطبية من كمامات ومعقمات؛ 490 زيارة.

وتجاوزت عدد الزيارات على المستشفيات للتأكد من الالتزام بالفرز البصري 168 زيارة، فيما بلغت عدد الزيارات إلى المجمعات الصحية والمستشفيات والصيدليات 60 زيارة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات، ومدى تقيُّدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.