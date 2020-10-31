بالأسماء..  منح 25 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

تبرعوا بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– على منح 25 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة؛ وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه (10 مرات). وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد أسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي، محمد أحمد محمد الحمامي، حارثة عبدالمؤمن النشيواتي، عبدالله محمد عمر باعقيل، خالد بسام شبلاق، الشافعي محمود صالح عبدالهادي، إسماعيل عبدالولي محمد البركاتي، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي، المزمل عبدالحليم مختار الطيب، عبود أحمد الحبيب، أكرم عيسى محمد أبو شاور، عبدالعزيز علي صالح مجمل، حسين حامد أحمد الحسين، أحمد عبدالكريم عبيد، أنور إبراهيم، عدي مهدي محمد الجيجكلي، عبدالمجيد أحمد العبدالعزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي. اقرأ أيضًا: بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ15 مقيمًا



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