بالفيديو.. تطوير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني في «سيد الشهداء» بالمدينة المنورة

قامت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وأمانة المدينة، بتطوير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني في منطقة سيد الشهداء.

وذكرت أمانة منطقة المدينة، عبر تويتر، أن التطوير يأتي بهدف تأهيل الأحياء القديمة وتطويرها، وتحويلها إلى مشروعات تنموية حضارية.

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وقال أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إنه كان ينظر إلى حي سيد الشهداء باعتباره حيًّا عشوائيًّا، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا؛ حيث توجد أحياء قديمة لكنها ليست عشوائية، والحل ليس –بالضرورة– إزالتها وبناء أحياء جديدة، بل إعادة تأهيل هذا الحي، موضحًا أن المشروع لم ينتهِ بعدُ؛ حيث حقق 80% حتى الآن.

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