الصحة: تسجيل  402 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 433 ووفاة 19

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 347282 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 333842 حالة.

Advertisements

كما تمَّ تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5402 حالة.

اقرأ أيضًا:

هل ينقل البعوض فيروس كورونا.. «الصحة» تُجيب

يستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.. بدء العمل بالمختبر المتنقل الجديد لمواجهة كورونا في الجوف