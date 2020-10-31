أخبار السعودية اليوم.. تحذيرات للمواطنين من أمطار وسيول على 9 مناطق.. وتطوير 5 آلاف مبنى سكني في «سيد الشهداء» بالمدينة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، 31 أكتوبر 2020م، منها: الدفاع المدني يحذر المواطنين من أمطار وسيول تؤثر على 9 مناطق، وتطوير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني في «سيد الشهداء» بالمدينة المنورة، وإطلاق مسابقة «مدرستي» الرقمية للتعليم الإلكتروني.

الدفاع المدني يحذر المواطنين من أمطار وسيول تؤثر على 9 مناطق

أهاب الدفاع المدني، بجميع المواطنين والمقيمين، توخي الحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.

تطوير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني في «سيد الشهداء» بالمدينة المنورة

قامت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وأمانة المدينة، بتطوير أكثر من 5 آلاف مبنى سكني في منطقة سيد الشهداء.

إطلاق مسابقة «مدرستي» الرقمية للتعليم الإلكتروني

أطلقت وزارة التعليم مسابقة «مدرستي» الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية في تعاملات السبت

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت 31/10/2020م، بعد زيادة أسعار الذهب عالميًّا، وتراجع الدولار نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

148 جولة رقابية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالإجراءات الوقائية بحفر الباطن

نفَّذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 148 جولة تفتيشية للتأكد من التزام المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمختبرات والعلاج الطبيعي في القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حيث بلغ عدد الزيارات المُنفَّذة على الصيدليات لقياس توافر المستلزمات الطبية من كمامات ومعقمات؛ 490 زيارة.

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بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة «أمسك ريالك» لتشجيع الادخار

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، حملة «أمسك ريالك»، وشاركت فيها الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية في المملكة.

«هندي» يعلن موعد مشاهدة أصغر بدر في 2020.. ويوضح السبب

أوضح المتخصص بالفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي؛ أنَّ بدر ربيع الأول الذي سنشاهده، مساء اليوم السبت، هو أصغر بدر نشاهده في السماء خلال عام ٢٠٢٠م.

تنبيهات الأرصاد: سحب وأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجود سحب وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

جولات تفتيشية على محال ومشاغل الذهب والمجوهرات.. و«التجارة» تطالب بالإبلاغ عن المخالفات

تواصل عدد من الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية التفتيشية المشتركة المتمثلة في فرع التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل.

وزارة الموارد البشرية: احتساب صاحب العمل في نسبة التوطين «مشروط»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم احتساب صاحب العمل في نسبة التوطين بشرط أن يكون مضافًا إلى منشأة أخرى في التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل إذا تفرغ صاحب العمل للمنشأة تعود إلى النطاق الأخضر بدلًا من الأحمر؟ أو لازم يوظف سعودي؟».

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