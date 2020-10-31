المرور يوجه 5 نصائح لقادة المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

حقوق الطريق تشمل إعطاء المشاة أفضلية العبور
أكد المرور السعودي أن من حقوق الطريق التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور، مشيرًا إلى 5 نصائح لقائد المركبة للمحافظة على سلامة المشاة.
وذكر المرور -عبر تويتر- أن النصائح التي يجب على قائد المركبة اتباعها حفاظًا على سلامة المشاة تشمل:
1 ـ التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق.
2 ـ زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.
3 ـ خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقف التام عند الوصول إليها.
4 ـ القيادة بالحد الأدني داخل الأحياء.
5 ـ التنبه عند الرجوع بالمركبة للخلف.
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