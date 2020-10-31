المرور يوجه 5 نصائح لقادة المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

أكد المرور السعودي أن من حقوق الطريق التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور، مشيرًا إلى 5 نصائح لقائد المركبة للمحافظة على سلامة المشاة.

وذكر المرور -عبر تويتر- أن النصائح التي يجب على قائد المركبة اتباعها حفاظًا على سلامة المشاة تشمل:

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1 ـ التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق.

2 ـ زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.

3 ـ خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقف التام عند الوصول إليها.

4 ـ القيادة بالحد الأدني داخل الأحياء.

5 ـ التنبه عند الرجوع بالمركبة للخلف.

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