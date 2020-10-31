بـ4 خطوات.. هكذا تستطيع التخلص من الأدوية المتبقية بشكل آمن

حدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات التخلّص من الأدوية التبقية بطريقة آمنة لتجنب التسمم الدوائي.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنَّ بعض حالات التسمم الدوائي تحدث نتيجة عدم التخلص من الأدوية، لذلك يجب التخلص من الأدوية بالطريقة الآمنة وبشكل دوري.

وأكّدت هيئة الغذاء والدواء أنّه يجب التخلص من الأدوية عن طريق إزالة جميع البيانات الشخصية من عبوة الأدوية بأنواعها كافة وشطب الوصفة الطبية.

Advertisements

ووضع الأدوية في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق، وإخراج الأدوية الصلبة مثل الأقراص والكبسولات من العبوة دون كسرها، أو سحقها، ثم مزجها مع نفايات شبه صلبة مثل بقايا الشاي أو القهوة، ثم رميها في سلة المهملات الخارجية. وفقا لهيئة الغذاء والدواء.

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء»: عقوبات قاسية بحق من يُقدم بيانات خاطئة لتسجيل منشأة أو ترخيص منتج

«الغذاء والدواء» تحذر من إحدى منتجات المكملات الغذائية