أمانة الشرقية تكشف عن خطتها لمواجهة الأمطار والسيول

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية في المنطقة لعام ١٤٤٢هـ.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إن الخطة تضمَّنت جميع الاستعدادات، ومتابعة درجة جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار وكفاءتها، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز جميع الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.

وأضاف أن الخطة تضمَّنت التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع أخطار الحالات المطرية، وما ينجم عنها من أضرار، لافتًا إلى أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار إلى 57% من حاضرة الدمام؛ الأمر الذي يُمكِّنها من القيام بواجباتها بشكل مناسب، والتحضير والتجهيز والمتابعة، ومنع وتقليل فرصة السيول والفيضانات عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

وأشار إلى أنه تم تأكيد رفع درجة الاستعداد القصوى لدى جميع الجهات عند وصول إنذار من هيئة الأرصاد باحتمالية هطول الأمطار؛ وذلك قبل 3 أيام، إضافة إلى تجهيز مركز عمليات للأزمات والكوارث في أمانة المنطقة الشرقية، والتنسيق مع غرف العمليات بالبلديات لتنفيذ الواجبات بين البلديات وإدارات الأمانة وتوحيد الجهود.

وبيَّن أمين المنطقة الشرقية، أن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغت تقريبًا مليون متر طولي، مشيرًا إلى أن الأمانة تعمل حاليًّا على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة منها مشروع في ضاحية الملك فهد بالدمام الأحياء الثاني والخامس والسادس، تبلغ إجمالي شبكاته تحت التنفيذ ٣١٧١٢٥ ألف متر طولي، إضافة إلى مشروع في ضاحية الملك فهد حتى طريق أبوحدرية بإجمالي خط طردي يبلغ ٧٤٥٥ مترًا طوليًّا، وكذلك إنشاء خط طردي في ضاحية الملك فهد من محطة تصريف مياه الأمطار بالحيين الثاني والخامس إلى طريق أبوحدرية بطول ٧٨٧٥ مترًا طوليًّا، إضافة إلى مشروع إنشاء خط طردي من حي طيبة إلى الخليج العربي بطول ٣١٥١٤ مترًا طوليًّا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة.

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وأضاف أن عدد المحطات بلغ 36 محطة تعمل بطاقة تصريفية 300.000 متر مكعب في الساعة، كما بلغ عدد المضخات الأساسية 79، وعدد المضخات الاحتياطية 42 مضخة، وتم تركيب ٣٢ مضخة لتصريف مياه الأمطار في ١١ نفقًا في حاضرة الدمام، إضافة إلى تركيب نظام المراقبة الذكي في الأنفاق، فيما قامت بوضع ٤٠ مضخة متنقلة في المواقع الحرجة، وخصصت 600 عامل في جميع هذه المواقع في حاضرة الدمام.

وأشار المهندس الجبير إلى أن الأمانة عالجت 80 موقعًا من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار، خلال الموسم الماضي، وفعَّلت محطة الشاطئ، ومحطة الضباب، ورفعت كفاءة محطة ابن خلدون بالدمام لتصريف مياه الأمطار، خلال موسم الأمطار لهذا العام، إضافة إلى أنه تتم صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار من محطات وشبكات ومضخات، والتأكد من فاعليتها وجاهزية هي والقنوات ومصايد الأمطار لاستقبال مياه الأمطار والمياه الجوفية بفاعلية.

وأوضح أن البلديات التابعة للأمانة أنهت جميع الاستعدادات لموسم الأمطار بتجهيز معدات وعمالة رفع وسحب مياه الأمطار، كما تقوم البلديات بتجهيز غرف عمليات تابعة لها ليتم تفعيلها عند هطول الأمطار ليتم تنسيق تنفيذ الواجبات بين البلديات وإدارات الأمانة، وتوحيد الجهود. وتعمل غرفة العمليات في البلدية 24 ساعة للوقوف على أي مستجدات أو مشاكل أثناء العمل، وتتابع البلاغات وشكاوى المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.

وكشف عن اعتماد 3 درجات للإنذار لتفعيل غرف العمليات وتطبيق الخطط الموضوعة وتصعيد الحالة وهي: الدرجة الخضراء للعمليات العادية للحالات المطرية المحدودة، والدرجة البرتقالية للعمليات التي تستدعي استجابة مجموعة من الجهات المعنية من أجل معالجة تداعيات الحالة المطرية، والدرجة الحمراء التي تُعتمَد في الحالات المطرية التي تفرض استنفار الأجهزة المعنية كافةً من أجل معالجة تداعياتها.

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