بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة «أمسك ريالك» لتشجيع الادخار

أطلق بنك التنمية الاجتماعية, عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، حملة «امسك ريالك» وشاركت فيها الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية في المملكة.

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية عن حملة امسك ريالك بطريقة طريفة إذ بدا كأن البنك يبحث عن ريال مفقود، قائلًا: «سمعنا إن فيه ريال ضايع».

وشارك بنك التنمية الاجتماعية البحث عدد من المؤسسة الحكومية في المملكة، إذ علق الحساب الرسمي«طرق الرياض»: «تخافون راح نوصي متابعينا يبحثون عنه في كل طرق الرياض».

فيما قالت الهيئة العامة للجمارك تعليقًا على الحملة التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية: «نضمن لكم أنه لو مرَّ من أحد المنافذ الجمركية بيكون عندنا خبر».

بينما نشرت الهيئة العامة للموانئ السعودية صورة يظهر فيها سيارة تابعة لها، وعلقت عليها: «فريق العمل يبحث عنه على قدم وساق»، في إشارة منها إلى حملة «امسك ريالك» التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية.

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وكذلك نشر الحساب الرسمي لمصرف الإنماء صورة ريال، متسائلًا: «هل هذا هو الريال الذي تبحثون عنه؟»، وأخيرًا أعلن بنك التنمية الاجتماعية قائلا: «نبشركم لقينا الريال في أحد برامجنا الادخارية».

وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني لحملة أمسك ريال إن هدف هذه الحملة تعزيز ثقافة الادخار، مشيرًا إلى أن «أشبالنا هم الجيل القادم، ومستقبل الوطن والأساس إلى نعتمد عليه بعد الله في تحقيق رؤية وطننا، لهم هذه الحملة».

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