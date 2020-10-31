الارشيف / اخبار السعوديه

أمير منطقة تبوك يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح جامعة الملك سلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يفتتحها اليوم الرئيس المصري

نيابة عن الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم السبت، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.

وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين المصريين.

Advertisements

وضم الوفد المرافق للأمير فهد بن سلطان كلًا من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

اقرأ أيضًا

اليوم.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير منطقة تبوك يصل شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح جامعة الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا