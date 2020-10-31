بالصور.. صحة جازان تُكرم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك فهد

كرَّمت صحة جازان مستشفى الملك فهد المركزي، ممثلًا بقسم الرعاية الصحية المنزلية؛ وذلك نظير حصوله على المركز الأول في معدل قياس رضا المرضى على مستوى مستشفيات المملكة خلال النصف الثاني من عام 2019م.

وقد بلغ عدد الزيارات المنفذة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في المستشفى، خلال عام 2019 م عدد 3667 زيارة، حيث قدمت خدمات الرعاية المنزلية لـ 90 مستفيدًا.

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وتم صرف عدد من الأجهزة الطبية تنوَّعت بين أسرّة طبية ومولدات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة قياس الأكسجين في الدم، وأجهزة شفط السوائل، وأجهزة قياس الضغط، بالإضافة إلى أجهزة قياس الحرارة، وعدد من الأجهزة الأخرى.

وأوضح مدير الرعاية الصحية المنزلية بصحة جازان أ. محمد حكمي، أن تقديم الخدمات للمرضى مستمرة خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا، حيث تقدم الفرق الطبية بجميع المستشفيات دعمها للمرضى كافة.

مؤكدًا على استمرار برنامج الزيارات المنزلية للمرضى وفق الخطط التي تمَّ إعدادها مسبقًا بالإضافة لخدمة التواصل الهاتفي والمرئي مع المرضى، إلى جانب توصيل الأدوية والملازم الطبية والمكملات الغذائية للمرضى في منازلهم وفق الإجراءات الطبية الوقائية والإحترازات التي اتخذتها وزارة الصحة.