«الصخري» يتوقع موعد أول حالة وسمية ومدتها والمناطق المتأثرة بها

توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، موعد أول حالة جوية وسمية لهذا الشتاء، تؤثر على أجزاء من 5 مناطق.

وقال الصخري –عبر حسابه على تويتر- إنّه ابتداءً من يوم غدٍ الأحد (١ نوفمبر) وحتى يوم الخميس القادم (٥ نوفمبر) متوقع أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال غرب إلى شمال منطقة المدينة المنورة، وربما أجزاءً من منطقة حائل، بأول حالة جوية وسمية.

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وأشار الصخري إلى أنَّ الحالة الجوية الممطرة ستكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة.

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