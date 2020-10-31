ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيما تبرع كل منهم بدمه 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه (10مرات). وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد اسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي ، محمد أحمد محمد الحمامي، حارثه عبدالمؤمن النشيواتي، عبد الله محمد عمر باعقيل، خالد بسام شبلاق ، الشافعي محمود صالح عبد الهادي ، اسماعيل عبدالولي محمد البركاتي ، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي، المزمل عبدالحليم مختار الطيب، عبود احمد الحبيب، أكرم عيسى محمد أبو شاور، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد احمد الحسين، أحمد عبدالكريم عبيد ، أنور إبراهيم، عدي مهدي محمد الجيجكلي، عبدالمجيد احمد العبدالعزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي .



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