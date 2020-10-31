السعودية اليوم / الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك



تبوك 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تودى إلى تدني في مدى الرؤية على تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء والبدع وحقل.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

15:41ت م

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