السعودية اليوم / "متكاتفون مع مدرستي" .. مبادرة لتعليم الرياض لطالبات التعليم العام ومرتادي أندية الحي



الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "متكاتفون مع مدرستي" تحت شعار "نادي الحي يتطوع"، كبرامج تدريبية وورش عمل عن بعد لطالبات التعليم العام، وكوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات خلال الفترة من: (11-3) - (2-5) 1442هـ.

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم، أن هذه البرامج، وعددها (13) برنامجا، تستهدف كوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات، وفي مقدمتهن طالبات التعليم العام، للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الخِدْمات المقدمة في منصات التعلم عن بعد، ببرامج تربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية، وصقل الموهبة، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ ببرامج هادفة إلى مساندة الطالبات، وأولياء أمورهن في التعامل مع منصات التعليم عن بعد ، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة، منها أدبيات التعلم عن بعد، وإثرائيات منصتي، وتصميم الفيديو التعليمي، وتفعيل المناسبات في

وبينت أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بعد، وبث البرامج الهادفة، وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع والمفيد.

ونوهت الدريهم بأهمية حضور هذه البرامج المتاحة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى استخدام عدد من التطبيقات التي تستثمر في مجالات التدريب بما يحقق القيمة المضافة، والاستمرار في التدريب والتفاعل بين المنزل والمدرسة دون انقطاع .

//انتهى//

14:43ت م

0045



الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "متكاتفون مع مدرستي" تحت شعار "نادي الحي يتطوع"، كبرامج تدريبية وورش عمل عن بعد لطالبات التعليم العام، وكوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات خلال الفترة من: (11-3) - (2-5) 1442هـ.وأوضحت مديرة نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم، أن هذه البرامج، وعددها (13) برنامجا، تستهدف كوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات، وفي مقدمتهن طالبات التعليم العام، للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الخِدْمات المقدمة في منصات التعلم عن بعد، ببرامج تربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية، وصقل الموهبة، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ ببرامج هادفة إلى مساندة الطالبات، وأولياء أمورهن في التعامل مع منصات التعليم عن بعد ، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة، منها أدبيات التعلم عن بعد، وإثرائيات منصتي، وتصميم الفيديو التعليمي، وتفعيل المناسبات في منصة مدرستي ، واستخدام تطبيقات مايكروسوفت، ومونتاج الأفلام القصيرة، والتعلم النشط عن بعد.وبينت أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بعد، وبث البرامج الهادفة، وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع والمفيد.ونوهت الدريهم بأهمية حضور هذه البرامج المتاحة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى استخدام عدد من التطبيقات التي تستثمر في مجالات التدريب بما يحقق القيمة المضافة، والاستمرار في التدريب والتفاعل بين المنزل والمدرسة دون انقطاع .//انتهى//14:43ت م0045

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "متكاتفون مع مدرستي" .. مبادرة لتعليم الرياض لطالبات التعليم العام ومرتادي أندية الحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.