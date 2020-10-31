السعودية اليوم / مزاد محافظة السليمي للإبل بحائل ينظم عدة فعاليات بمشاركة الأسر المنتجة



حائل 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

ينطلق غداً، مزاد الإبل بمحافظة السليمي جنوب منطقة حائل بنسخته الأولى، ‏‏والذي يستمر لمدة أسبوعين ‏بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة.‏

وأوضح نائب المشرف العام على المزاد سالم التميمي، أن المزاد سيكون رافدا اقتصاديا مهما وداعما للمحافظة وأبنائها سواء ملاك الإبل أو الأسر المنتجة أو شباب الأعمال، مبيناً أن اللجنة وفرت عشرين مخيماً للأسر المنتجة للمشاركة في المزاد فيما خصصت أربعة مواقع بمساحات كبيرة للمطاعم، كما جرى تخصيص 8 مخيمات ضيافة.

وأضاف التميمي أن المزاد يشتمل على عدة فعاليات منها "مشاة حائل" و "الهايكنج" و"مسابقة مزاين الحيران بالإنتاج والمشترى والعرض للإبل المشاركة" مفيداً أن الإقبال متزايد للمشاركة من قبل ملاك الإبل بمنطقة حائل والمحافظة والمراكز التابعة لها .

وأشار نائب المشرف العام أن التسجيل لا يزال قائماً لاستقبال المشاركين في مسابقة مزاين الحيران التي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين،وكذلك الراغبين في المشاركة من ملاك الإبل في العرض والسوق ، مضيفاً أن هناك عربة صحية متكاملة طيلة أيام المزاد وذلك بالتعاون مع المديرية العام للشؤون الصحية بالمنطقة فيما حُدد يومانِ حملة للتبرع بالدم .

// انتهـى //

14:36ت م

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