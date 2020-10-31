

الطائف 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف ، وميسان ، و العرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وبشبه انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

// انتهى //

14:29ت م

0043





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظات الطائف والعرضيات وميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.