السعودية اليوم / باكستان تسجل 807 إصابات جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 807 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 539 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 314066 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6806 حالة وفاة.

// انتهى //

13:56ت م

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إسلام آباد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 332993 حالة، منها 12121 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 539 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 314066 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6806 حالة وفاة.// انتهى //13:56ت م0042

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