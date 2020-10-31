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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء والبدع وحقل.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 03:52 PM
الحالة تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساء"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية ممطرة على تبوك
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على تبوك ومحافظات أملج والوجه وضباء والبدع وحقل.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية ممطرة على تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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