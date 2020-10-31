شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: مدة الإقامة داخل المملكة لمعتمري الخارج 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج 10 أيام. وتشمل المرحلة الثالثة من عودة العمرة ، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم)، بداية من الغد 1 نوفمبر 2020.

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