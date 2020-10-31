معلومات عن جامعة الملك سلمان الدولية في مصر

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متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي اليوم، بحضور أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، جامعة الملك سلمان الدولية والتي تم إنشاؤها في محافظة جنوب سيناء.

تأسيس جامعة الملك سلمان

في إبريل من عام 2016، وأثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات تنموية مشتركة، كان أبرزها مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية ضمن مشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء.

الجامعة تم تمويلها بدعم من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ مليار و465 مليوناً و817 ألفاً و 500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلاً عن خدمات استشارية.

الجامعة أيضًا تقدم برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، وتعمل على تشجيع الابتكار والإبداع والقيـام بالأبحـاث العلمية التطبيقية من خلال الشراكة الفاعلة مع جامعات عالمية متميزة ومع مؤسسات سوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين محليًا ودوليًا.

وتم إنشاء الجامعة في محافظة جنوب سيناء، على مساحة نحو 300 فدان، موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفاً و500 طالب.

وتهدف الجامعة إلى تأهيل وتخريج كوادر بشرية في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والعمل على نشر الوعي في جميع مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، وجذب الكفاءات العالمية لتوطين ونقل التكنولوجيا لإنتاج بحوث تؤهل للريادة العلمية.

اعتماد جامعة الملك سلمان

كما حصلت الجامعة على الاعتماد الأكاديمي الدولي، وتنقسم إلى عدد من الكليات تم توزيعهم على ثلاث مدن، مدينة الطور: تشمل 7 كليات، وهي (كلية الهندسة، والعلوم والمياه وعلوم البحار، والصناعة والتكنولوجيا، والطب، والصيدلة، والتمريض)، بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وسكن للطلبة، والملاعب، والمباني المساعدة.

– مدينة رأس سدر: تضمن 4 كليات، وهي (كلية الزراعات الخاصة، وكلية العلوم المالية والإدارية، وكلية العلوم المجتمعية، وكلية الطب البيطري)، بالإضافة إلى سكن للطلبة.

– مدينة شرم الشيخ: تشمل 5 كليات، وهي: (الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، والفنون والتصميم)، بالإضافة إلى سكن للطلبة.

التقديم في جامعة الملك سلمان

وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، عن فتح باب التقديم إلى جامعة الملك سلمان، بالإضافة إلى إعلانها عن التنسيق الخاص بكليات الجامعة والذي جاء كالآتي:

الطب البشري 95%.

طب الأسنان 90%.

الصيدلة 90%.

العلاج الطبيعي 80%.

الهندسة 80%.

البيطري 80%.

كليات الفنون التطبيقية 70%.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 70 %.

التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب 60%.

تنسيق كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم .السياسية، والإدارة.

تنسيق كليات الزراعة، وباقي الكليات 55%.

جامعة الملك سلمان وتعدد جامعة الملك سلمان من الجامعة الذكية، والتي حسبما وصفها الكثير من الخبراء ستكون جامعة رائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا في التعليم والتعلم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وستعمل بشكل كبير ومميز على تحقيق الجودة، بالإضافة إلى أنّها ستكون طريق إلى التنمية المستدامة.

مصروفات الجامعة

كلية الطب 105 آلاف جنيه.

الصيدلة 85 ألف جنيه.

طب الأسنان 97 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

أما بالنسبة للمصروفات الدراسية في المجالات المختلفة كالآتي:

– مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43.000

– مجال اللغات التطبيقية 43.000

– مجال الدراسات القانونية 45.000

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– مجال العلوم الإدارية46.000

– مجال السياحة والضيافة 40.000

– مجال الإنتاج الإعلامي 50.000

– مجال الفنون 49.000

– مجال العلوم الهندسية 69.000

– مجال علوم وهندسة الحاسبات 69.000

– مجال العمارة 69.000

– مجال علوم وهندسة المنسوجات 58.000

– مجال الصناعات التكنولوجية 39.000

– مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48.000

– مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43.000

– مجال الزراعات الصحراوية 43.000

– مجال الطب 105.000

– مجال طب الأسنان 97.000

– مجال العلوم الصيدلية 85.000

– مجال العلاج الطبيعي 63.000

– مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39.000

– مجال علوم التمريض 31.000

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