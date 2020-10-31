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2020-10-31 الأرصاد تنبه أهالي الطائف والعرضيات وميسان شبه انعدام الرؤية حتى التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على محافظات الطائف ، وميسان ، و العرضيات ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وبشبه انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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