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حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا لنهاية 2020 ومدة الإقامة 10 أيام
بالتزامن مع وصول الرحلات الخارجية غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الحج أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق اعتمرنا حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد.
وقالت وزارة الحج والعمرة في ردها على أحد الاستفسارات حول مدة الإقامة للقادمين من الخارج لأداء العمرة إن مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج هي 10 أيام فقط.
وصول أولى رحلات المعتمرين غدًا من الخارج
ومن المقرر أن تصل إلى جدة غدًا الأحد أولى رحلات الطيران المقلة المعتمرين القادمين من خارج العمرة القادمة، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩” والحفاظ على صحة الإنسان .
وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .
جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين
وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة ، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم ، وأثناء تأديتهم المناسك ، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
تطبيق اعتمرنا لخدمة المعتمرين
وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية ، وأطلقت تطبيق اعتمرنا الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي .
ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة ، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم ، حيث سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار ، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية ، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام .
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