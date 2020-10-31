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قتل شخصان على الأقل، وأصيب 51 آخرون؛ جراء انفجار أنبوب غاز في جنوب العراق، بحسب ما ذكرت مصادر الشرطة اليوم (السبت).
وبينت المصادر أن الانفجار وقع ليل الجمعة قرب مدينة السماوة الجنوبية على بعد 270 كيلومترًا جنوبي بغداد، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن مد خط الأنابيب يمر بالقرب من معسكر لميليشيات مسلحة بالقرب من السماوة.
وأفاد بيان عسكري بأن انفجار خط الأنابيب أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 28 بينهم تسعة مسلحين شيعة.
وأضاف أن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، وأن أطقم الإطفاء ما زالت تحاول إخماد الحرائق.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 02:35 PM
الأنبوب يمر بالقرب من معسكر ميليشيا مسلحة
قتل شخصان على الأقل، وأصيب 51 آخرون؛ جراء انفجار أنبوب غاز في جنوب العراق، بحسب ما ذكرت مصادر الشرطة اليوم (السبت).
وبينت المصادر أن الانفجار وقع ليل الجمعة قرب مدينة السماوة الجنوبية على بعد 270 كيلومترًا جنوبي بغداد، وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن مد خط الأنابيب يمر بالقرب من معسكر لميليشيات مسلحة بالقرب من السماوة.
وأفاد بيان عسكري بأن انفجار خط الأنابيب أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 28 بينهم تسعة مسلحين شيعة.
وأضاف أن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، وأن أطقم الإطفاء ما زالت تحاول إخماد الحرائق.
، العراق.. مقتل شخصين وإصابة 51 في انفجار خط غاز جنوب البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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