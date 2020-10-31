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قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.
وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".
وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".
وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq)
متى نلبس الشتوي ؟ pic.twitter.com/ycekgXaiNb— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 31, 2020
متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة المناطق "فيديو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.
وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".
وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".
وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".
متى نلبس الشتوي ؟ pic.twitter.com/ycekgXaiNb— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 31, 2020
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
02:23 PM
قال: بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي ويعقبه موسم المربعانية
قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.
وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".
وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".
وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq)
متى نلبس الشتوي ؟ pic.twitter.com/ycekgXaiNb— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 31, 2020
، متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة المناطق "فيديو" ،
المصدر : الخليج 365
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