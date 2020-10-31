، متى نلبس الشتوي؟ "الزعاق" يجيب راسماً خريطة  المناطق "فيديو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: بقي على الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي ويعقبه موسم المربعانية

قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن وسم الموسم عبارة عن 4 نجوم، والآن نحن في النجم الثاني المسمى "السماك"، مشيراً إلى أنه بقي على هذا الوسم قرابة 35 يومًا وينتهي، ويعقب موسم الوسم موسم المربعانية.

وأضاف: "المربعانية على حسابين، البعض يعتبرها بداية البرد، والبعض الآخر يعتبرها شدة البرد، والفارق بينهما 20 يومًا، فأهل نجد يعتبرونه بداية البرد، أما أهالي الشمال فيعتبرونه شدة البرد".

وأردف: "في المناطق الشمالية يبدأون في ارتداء الملابس الشتوية قبل دخوله بأسبوعين، أي بعد قرابة عشرة أيام، وفي الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية فلا يفعلون إلا مع دخول موسم المربعانية".

وتابع: "ما تبقى من الوسم صالح لزراعة وبذر وغرس جميع المحاصيل الشتوية".

— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq)