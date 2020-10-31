شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الزكاة والدخل بشأن خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى خضوع شراء وبيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، يخضع شراء وبيع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة

‏‎جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه الزكاة والدخل من أحد المتابعين تضمن: "اذا كان شخص يقوم ببيع وشراء سيارات مستعملة من افراد ويبيعها لأفراد بغرض الاقتناء والتغيير ولا يملك منشأة ولا سجل تجاري فهل يخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة ؟".