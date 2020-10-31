شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فيصل وهو يصافح الشيخ " عبد الباسط عبد الصمد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية عن لقاء نادر للملك فيصل بن عبد العزيز وهو يصافح المقرئ المصري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – يرحمهما الله -. كشفت صورة تاريخية عن لقاء نادر للملك فيصل بن عبد العزيز وهو يصافح المقرئ المصري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد – يرحمهما الله -. وتعود تلك الصورة المتداولة أثناء زيارة الشيخ " عبد الباسط عبد الصمد " للمملكة حيث كانت له شهرة عالمية وكان الملك فيصل يرحمه الله يستضيفه لتلاوة القرآن الكريم بالمسجد الحرام حتى ارتبط بوجدان المواطنين ولُقب بـ " صوت مكة " ، وظل يجوب البلاد سفيراً لكتاب الله تعالى حتى توفي عام 1988 م .

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