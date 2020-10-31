شكرا لمتابعة خبر عن مدة الإقامة في المملكة للقادمين للعمرة من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أن مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج هي 10 أيام.

وأوضحت وزارة الحج، أن الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق «اعتمرنا» هي إلى نهاية ديسمبر 2020 فقط.