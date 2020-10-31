شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم رفع الصوت بالبكاء والتنحنح أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم السبت، حكم رفع الصوت بالبكاء والتنحنح أثناء الصلاة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن النحيب أو رفع الصوت بالبكاء أثناء الصلاة يبطلها إذا كان يتكلفه الإنسان، ولكن استثنى العلماء إذا كان ذلك من خشية الله مثل بعض الصحابة كأبي بكر وعمر الذي كان يُسمع صوت بكائه خلف الصفوف.

وأشار الشيخ "الخثلان" إلى أن من مبطلات الصلاة التنحنح بلا حاجة، ولكن في قول آخر أن النحنحة لا تبطل الصلاة وهذا هو القول الراجح لأن النحنحة لا تُسمى كلامًا.