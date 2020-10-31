شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف أول حالة مطرية في "الوسم" والمناطق المتأثرة بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب المملكة خلال هذا الأسبوع . توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب المملكة خلال هذا الأسبوع . وأكد " الزعاق " أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى خفيفة ، وتبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر وغداً الأحد تؤثر على بعض نواحي " طريف ، عرعر ، تبوك ، الجوف ، وشمال منطقتي المدينة وحائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً .

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