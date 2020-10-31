- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جزئي لطريق "الأمير نايف بن عبد العزيز "اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أغلقت وزارة النقل اليوم السبت طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بشكل جزئي وذلك عند تقاطعه مع طريق الرياض- الدمام بالجهتين الشمالية والجنوبية ، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية .
ونبهت " النقل " بإغلاق كلي لجسر الأمير نايف عند تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب يوم 14 نوفمبر القادم وسيتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمة ، وذلك لإستكمال أعمال تنفيذ الجسر .
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق جزئي لطريق "الأمير نايف بن عبد العزيز "اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.