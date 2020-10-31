شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جزئي لطريق "الأمير نايف بن عبد العزيز "اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة النقل اليوم السبت طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بشكل جزئي وذلك عند تقاطعه مع طريق الرياض- الدمام بالجهتين الشمالية والجنوبية ، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية .

ونبهت " النقل " بإغلاق كلي لجسر الأمير نايف عند تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب يوم 14 نوفمبر القادم وسيتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمة ، وذلك لإستكمال أعمال تنفيذ الجسر .